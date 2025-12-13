Zemheri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025-2026 zemheri takvimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zemheri, kış mevsiminin en sert ve zorlu dönemlerinden biri olarak biliniyor.

Türkiye’de özellikle Aralık ayının son günleriyle birlikte etkisini artıran bu süreç, ani sıcaklık düşüşleri, don olayları ve hava dalgalanmalarıyla öne çıkıyor.

Soğuk havaların hissedilmesiyle birlikte 2025-2026 zemheri dönemi merak konusu oldu.

Peki zemheri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? İşte merak edilenler…

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kelimesi, kökeni itibarıyla Arapça “zem” (kış) ve Farsça “harir” (uğultu) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Eski dönemlerde kış mevsimini ve sert soğukları ifade etmek için kullanılan bu kelime, zamanla halk arasında yaygınlaşarak karakış anlamında kullanılmaya başlandı.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Takvime göre zemheri dönemi 22 Aralık’ta başlıyor ve 30 Ocak’ta sona eriyor.

Bu zaman aralığı, sonbahardan kışa geçişin en sert şekilde yaşandığı dönem olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin özellikle iç ve yüksek kesimlerinde bu süreçte soğuk hava dalgaları daha belirgin hale geliyor.

ZEMHERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Zemheri, genel kabul gören inanışa göre 40 gün sürüyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarında keskin dalgalanmalar yaşanabiliyor.