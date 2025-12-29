1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor: Plastik poşetlere zam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019’da başlatılan ücretli poşet uygulaması, tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltmayı hedefledi.

Uygulamayla birlikte bez çanta ve çok kullanımlık taşıma alternatiflerine yönelim artarken, kaynakların daha verimli kullanılması ve Sıfır Atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda geçerli olacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla, 12 Kasım’da ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla “Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda dernek ve federasyon temsilcilerinin görüş ve önerileri de değerlendirildi.

2026’DA PLASTİK POŞET 1 TL OLACAK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı boyunca uygulanacak plastik poşet taban ücreti, vergiler dahil adet başına 1 lira olarak belirlendi.

Belirlenen yeni fiyat, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tüm satış noktalarında geçerli olacak.

Market, bakkal ve zincir mağazalarda plastik poşetler bu tarihten sonra 1 TL’den satılacak.