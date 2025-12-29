TOKİ kura çekimi CANLI İZLE: TOKİ Adıyaman kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için kura heyecanı başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi, deprem bölgesinde yer alan Adıyaman’da gerçekleştirilecek.

Kentte inşa edilecek 6 bin 620 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesinde, başvuru yapan binlerce vatandaş canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi saat kaçta yapılacak? Kura çekimi nereden izlenir? İşte canlı izleme linki…

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adıyaman’daki kura çekimi 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon, saat 11.00’de başlayacak ve noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş kapsamında, kentte inşa edilecek 6 bin 620 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenecek çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura heyecanını yerinde izleyemeyen vatandaşlar için canlı yayın imkânı da sunulacak. TOKİ, Adıyaman kura çekimini resmî YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla paylaşacak.

Kura sonuçları canlı yayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de ilan edilecek.

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE