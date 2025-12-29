Emekliler için toplu taşımada yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren değişiyor

- Emeklilerin ücretsiz toplu taşıma hakkı 1 Ocak'tan itibaren ayda 30 kullanım ile sınırlandırılacak.
- Karabük'te alınan bu karar ile aşırı kalabalık ve bekleme süreleri azaltılmak isteniyor.
- 31 Aralık 2025'te sınırsız ulaşım hakkı tamamen sona erecek.
Emeklilerin ücretsiz toplu taşıma kullanımına ilişkin önemli bir karar Karabük’te hayata geçiriliyor.
Karabük Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut uygulamada değişikliğe gidildi.
Yeni planlamaya göre emekliler ayda en fazla 30 kez ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecek. Bu sınırın aşılması halinde, ulaşım hizmeti ücretli olarak devam edecek.
1 OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK
Mevcut sınırsız ulaşım hakkı, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tamamen yürürlükten kalkacak.
Bu tarihten sonra tüm emekliler için yalnızca sınırlı kullanım modeli geçerli olacak.
Belediye yönetimi, alınan kararın gerekçesi olarak özellikle yoğun saatlerde yaşanan aşırı kalabalığı, duraklarda oluşan uzun bekleme sürelerini ve toplu taşıma sisteminde meydana gelen aksamaları gösterdi.
Yeni uygulamayla birlikte ulaşım hizmetlerinde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı hedefleniyor.