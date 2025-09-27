1000 TL’lik fatura desteği müjdesi: Başvurular başladı

QNB, bireysel müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı.

Banka, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk 3 yeni otomatik fatura talimatı veren müşterilerine 1.000 TL’ye varan ParaPuan hediye edecek.

Kampanya detaylarına göre, QNB bireysel kredi kartı veya vadesiz hesabı üzerinden verilen ilk 3 fatura talimatı için talimat başına 150 TL, sonraki 2 talimat için ise 275 TL ParaPuan verilecek.

Kazanılan ParaPuanlar 25 gün geçerli olacak ve QNB’nin sunduğu ödeme veya alışveriş işlemlerinde kullanılabilecek.

HESAPTAN OTOMATİK FATURA TALİMATI:

•⁠ ⁠Kampanya süresi: 1-30 Eylül 2025

•⁠ ⁠Ödül kazanımı için ilgili faturanın 31 Ekim 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.

•⁠ ⁠ParaPuan’lar, 1-10 Kasım 2025 tarihleri arasında QNB Nakit Banka Kartına yüklenecek.

•⁠ ⁠İlk 3 yeni talimat için 150 TL, sonraki 2 talimat için 275 TL, toplamda 1.000 TL değerinde ParaPuan kazanılabiliyor.

•⁠ ⁠Kazanılan ParaPuanlar 25 gün geçerli ve QNB üye iş yerlerinde kullanılabiliyor.

KREDİ KARTINDAN OTOMATİK FATURA TALİMATI:

•⁠ ⁠Kampanya süresi: 1-30 Eylül 2025

•⁠ ⁠Talimat verilen faturaların en az 1 kez ödenmesi ve talimatın 31 Mart 2026’ya kadar aktif tutulması gerekiyor.

•⁠ ⁠Ödüller, faturanın ödendiği ayın son iş günü kredi kartına yüklenecek.

•⁠ ⁠İlk 3 yeni talimat için 150 TL, sonraki 2 talimat için 275 TL, toplamda 1.000 TL ParaPuan kazanılabiliyor.

•⁠ ⁠ParaPuan kullanımı 25 günle sınırlı; kullanım süresi dolan ParaPuan geri alınacak.

Kampanyaya QNB şubeleri, çağrı merkezi, QNB Mobil ve internet bankacılığı üzerinden katılım sağlanabiliyor. Ticari ve kurumsal kartlar ile QNB Fix, Sanal Kart ve Miles&Smiles QNB kredi kartları kampanya kapsamı dışında tutuluyor.