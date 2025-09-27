1000 TL’lik fatura desteği müjdesi: Başvurular başladı

QNB, bireysel müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı.
Banka, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk 3 yeni otomatik fatura talimatı veren müşterilerine 1.000 TL’ye varan ParaPuan hediye edecek.
Kampanya detaylarına göre, QNB bireysel kredi kartı veya vadesiz hesabı üzerinden verilen ilk 3 fatura talimatı için talimat başına 150 TL, sonraki 2 talimat için ise 275 TL ParaPuan verilecek.
Kazanılan ParaPuanlar 25 gün geçerli olacak ve QNB’nin sunduğu ödeme veya alışveriş işlemlerinde kullanılabilecek.
HESAPTAN OTOMATİK FATURA TALİMATI:
• Kampanya süresi: 1-30 Eylül 2025
• Ödül kazanımı için ilgili faturanın 31 Ekim 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.
• ParaPuan’lar, 1-10 Kasım 2025 tarihleri arasında QNB Nakit Banka Kartına yüklenecek.
• İlk 3 yeni talimat için 150 TL, sonraki 2 talimat için 275 TL, toplamda 1.000 TL değerinde ParaPuan kazanılabiliyor.
• Kazanılan ParaPuanlar 25 gün geçerli ve QNB üye iş yerlerinde kullanılabiliyor.
KREDİ KARTINDAN OTOMATİK FATURA TALİMATI:
• Kampanya süresi: 1-30 Eylül 2025
• Talimat verilen faturaların en az 1 kez ödenmesi ve talimatın 31 Mart 2026’ya kadar aktif tutulması gerekiyor.
• Ödüller, faturanın ödendiği ayın son iş günü kredi kartına yüklenecek.
• İlk 3 yeni talimat için 150 TL, sonraki 2 talimat için 275 TL, toplamda 1.000 TL ParaPuan kazanılabiliyor.
• ParaPuan kullanımı 25 günle sınırlı; kullanım süresi dolan ParaPuan geri alınacak.
Kampanyaya QNB şubeleri, çağrı merkezi, QNB Mobil ve internet bankacılığı üzerinden katılım sağlanabiliyor. Ticari ve kurumsal kartlar ile QNB Fix, Sanal Kart ve Miles&Smiles QNB kredi kartları kampanya kapsamı dışında tutuluyor.