Niksar’ın Gökçeoluk köyünde süpürgecilik ayakta kalmaya çalışıyor

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeoluk köyünde yıllardır sürdürülen süpürge üretimi, azalan talebe rağmen köylüler için önemli bir gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Bir zamanlar hemen her hanede yapılan üretim, bugün yaklaşık 20 aile tarafından devam ettiriliyor.

"MESLEĞİMİZ ÖLMEDİ AMA TALEP ÇOK DÜŞTÜ"

Köyde süpürgeciliği sürdüren Hüseyin Fırat, 54 yıldır geçimini bu işten sağladığını söyledi. Talebin geçmişe kıyasla ciddi biçimde azaldığını belirten Fırat, yine de üretimi sürdürdüklerini ifade etti.

Fırat, köyde haftalık ortalama 1000 süpürge ürettiklerini belirterek şunları kaydetti:

Gelirimiz bu işe bağlı. Süpürge otunu çevre köylerden alıyoruz. Ürünleri toptan olarak satıyoruz. Niksar’daki pazarımıza gelen alıcılara veriyoruz. Malatya, Samsun, Sivas başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Talep eskisi gibi değil ama süpürgecilik tamamen bitmedi.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER TALEBİ AZALTTI

Gökçeoluk köyü muhtarı Mehmet Kaya, köyde süpürge üretiminin 1953’ten bu yana sürdüğünü söyledi. Ancak talebin düşmesiyle birlikte üretimin azaldığını ve köyün göç vermeye başladığını dile getirdi.

Kaya, “Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla geleneksel süpürgeye talep çok azaldı. Kışın köyde kalan kişi sayısı oldukça düştü.” dedi.