Antalya'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

- Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
- Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
- Meteoroloji, bölgeyi sarı kodla uyarmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün ve bugün için sarı kodla uyardığı Antalya'da, yağışlı hava devam ediyor.
Alanya ilçesine uyarıların ardından yağışın yalnızca merkezde değil, çevre mahallelerde de etkisini artırdığı görüldü.
SAĞANAK YERİNİ DOLUYA BIRAKTI
İncekum ve Avsallar bölgelerinde, öğle saatlerinde sağanakla birlikte hava bir anda karardı.
Kısa süre sonra sağanak yerini doluya bıraktı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YARATTI
Yağışla birlikte bazı araçların yavaşladığı, sürücülerin kontrollü seyrettiği gözlendi.
Vatandaşlar ise sağanak sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın bitmesini bekledi.