2026 Sevgililer Günü gül fiyatları: 1 adet gül ve gül buketi ne kadar oldu?

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler hazırlıklarını hızlandırdı. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, özel gün öncesinde sektördeki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şubat ayı itibarıyla hazırlıklara başladıklarını belirten Kösedağı, Sevgililer Günü’nde en fazla talebin kırmızı güle yöneldiğini ifade etti.

Kırmızı gülün sembolik anlamının tercihleri etkilediğini söyleyen Kösedağı, bunun yanı sıra çardak güller, anastasyalar ve renkli krizantemlerin de ilgi gördüğünü aktardı.

Vatandaşların genellikle 25’li ve 50’li buketleri tercih ettiğini dile getiren Kösedağı, sınırlı sayıda da olsa 1001 güle ilgi gösterenlerin bulunduğunu belirtti.

GÜL FİYATLARI BELLİ OLDU

AA muhabirlerine konuşan Kösedağı, çiçek alışverişlerinin güvenilir mağazalardan yapılmasının hem kalite hem de müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu yıl ithal güllerin tanesi 300 ila 400 lira arasında satışa sunulurken, yerli güllerin fiyatı ise 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi. Fiyatların, güllerin boyutuna ve kalitesine göre farklılık gösterebildiğini belirtti.

Sipariş sürecinde kaliteye büyük önem verdiklerini ifade eden Kösedağı, güllerin mağazaya gelmeden önce dayanıklılık testlerinden geçirildiğini söyledi. Bu sayede müşterilere uzun ömürlü ve taze ürünler sunulduğunu belirtti.

Ev ortamında çiçeklerin daha uzun süre canlı kalması için de önerilerde bulunan Kösedağı, vazoya yeterli miktarda su konulmasının ve düzenli bakım yapılmasının güllerin ömrünü uzattığını dile getirdi.