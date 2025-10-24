24 Ekim ne günü? Tarihte bugün bakın neler oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel günler, toplumsal hafızayı canlı tutmanın ve belirli konulara dikkat çekmenin en etkili yollarından biri.

Tarihi olayları anmak, kültürel değerleri yaşatmak veya toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan bu günler, bireyleri ortak bir bilinç etrafında bir araya getiriyor. İşte bu bağlamda 24 Ekim, takvimde kendine özel bir yer ediniyor.

Peki, tarihte 24 Ekim’de neler oldu? Ne olarak kutlanıyor?

24 EKİM NE GÜNÜ?

24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. 1945’te Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi, bu tarihin dünya çapında uluslararası bir gün olarak anılmasına vesile olmuştur.

Aynı zamanda bu gün, Dünya Kalkınma Bilgi Günü olarak da anılır.

Ayrıca 24 Ekim, Uluslararası İklim Eylem Günü olarak da bilinir.

TARİHTE BUGÜN YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1260 – Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz'un Ölümü

Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından öldürülmüştür.

1857 – Sheffield FC'nin Kuruluşu

Dünyanın ilk futbol kulübü olan Sheffield FC, İngiltere'nin Sheffield şehrinde kurulmuştur.

1882 – Robert Koch'un Verem Mikrobunu Keşfi

Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetmiştir. Bu buluş, mikrobiyoloji alanında çığır açan bir gelişme olarak kabul edilir.

1911 – Orville Wright'ın Hava Aracıyla Rekor Denemesi

Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracıyla 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir dünya rekoru kırmıştır.

1929 – Kara Perşembe ve Büyük Buhran'ın Başlangıcı

New York Borsası'nda hisse senetlerinin değer kaybetmesiyle başlayan bu olay, dünya genelinde büyük ekonomik buhranın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu kriz, dünya ekonomisini derinden etkilemiştir.

1945 – Birleşmiş Milletler'in Kuruluşu

Birleşmiş Milletler Antlaşması yürürlüğe girmiş ve Birleşmiş Milletler (BM) kurulmuştur.

1964 – Martin Luther King'e Nobel Barış Ödülü

Amerikalı sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür.

1975 – Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez'in Katledilmesi

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve şoförü, Ermeni militanlarca öldürülmüştür.

1986 – Türkiye'nin İlk McDonald's Şubesinin Açılışı

Türkiye'nin ilk McDonald's şubesi, İstanbul Taksim'de açılmıştır. Bu gelişme, fast food kültürünün Türkiye'de yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

1991 – Gene Roddenberry'nin Vefatı

Amerikalı yazar ve senarist Gene Roddenberry, "Uzay Yolu" adlı bilim kurgu dizisinin yaratıcısı olarak tanınır.

2005 – Rosa Parks'ın Vefatı

Amerikalı insan hakları savunucusu Rosa Parks, 92 yaşında vefat etmiştir.