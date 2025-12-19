Kadıköy Barajı’nda Alarm: Keşan’a İçme Suyu Verilemiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’nin Keşan ilçesinin içme suyunu sağlayan Kadıköy Barajı’nda, su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Kuraklık, aşırı sıcaklar ve buharlaşmanın etkisiyle barajdaki doluluk oranı yüzde 1’in altına düşerken, barajdan su temini askıya alındı.

Toplam 56 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, sonbahar yağışlarının da beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle yalnızca yaklaşık 1,5 milyon metreküp su kaldı. Bu miktar, teknik olarak “ölü hacim” olarak tanımlanan ve ekosistemin korunması için kullanılamayan seviyeyi ifade ediyor.

ARITMA TESİSİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, yazılı açıklamasında bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını vurguladı. Barajdaki su seviyesinin ölü hacmin de altına gerilediğini belirten Kara, bu nedenle Kadıköy Arıtma Tesisi’nin geçici süreyle devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Kara, barajdan su alımının sürdürülmesi halinde canlı yaşamının zarar görebileceğine dikkat çekerek, “Doğayı ve ekosistemi korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Su seviyesi yeniden yükselene kadar barajdan içme suyu temin edilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF KAYNAKLAR DEVREYE ALINIYOR

Keşan’ın içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni su kuyularının açılacağını aktaran Kara, özellikle Kumdere bölgesinde ilave kuyuların planlandığını açıkladı. Su kaynaklarının hızla azaldığına işaret eden Kara, tasarrufun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 15-20 gün içinde yağış beklentisi bulunmadığını kaydeden Kara, bu durumun yaz aylarında su sıkıntısının artabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

ELEKTRİK ÇALIŞMALARI SU KESİNTİLERİNİ TETİKLİYOR

Öte yandan TREDAŞ tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı günlerde terfi istasyonlarına elektrik verilemediğini belirten Kara, bu durumun ilçede zaman zaman su kesintilerine yol açtığını da sözlerine ekledi.