Mavi Vatan’da 7/24 nöbet: Degak-8 Timi hayata tutunmanın ilk eli

Türkiye’nin “Mavi Vatan” olarak tanımlanan deniz yetki alanlarında görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yalnızca denetim değil, aynı zamanda hayata dokunan operasyonlara da imza atıyor. Batı Akdeniz’de yaklaşık 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-8) Timi, denizde zor durumda kalanların ilk kurtarıcı eli oluyor.

DENİZLERDE GECE GÜNDÜZ ARAMA KURTARMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulan DEGAK timleri, deniz kazaları ve boğulma vakalarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde de aktif rol üstleniyor. Haftanın 7 günü 24 saat olası ihbarlara hazır bekleyen timler, su altında delil tespiti, üst düzey devlet yetkililerine ait deniz araçları ve iskelelerde şüpheli cisim arama gibi kritik görevleri de yerine getiriyor.

Yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip DEGAK timleri, yalnızca Türkiye’de değil, ihtiyaç duyulan dost ülke topraklarında da arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

ZORLU GÖREVLER İÇİN YOĞUN EĞİTİM

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden Muğla’daki Eşen Çayı’na kadar uzanan geniş bir alanda görev yapan DEGAK-8 Timi, her türlü koşulda müdahale edebilmek için sürekli eğitim halinde bulunuyor. Tim personeli her gün yüzme, koşu, şınav, mekik ve kondisyon çalışmalarıyla zorlu görevlere hazırlanıyor.

Gerçeğini aratmayan tatbikatlarla reflekslerini diri tutan ekipler, gelen her ihbarı titizlikle değerlendirerek dakikalar içinde olay yerine intikal ediyor.

SON TEKNOLOJİ EKİPMANLARLA MÜDAHALE

DEGAK-8 Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Emre Eroğlu, timlerin dalış ihtisas eğitimini başarıyla tamamlamış personelden oluştuğunu belirtti. Görevlerde ekip ruhu, disiplin ve cesaretin belirleyici olduğunu vurgulayan Eroğlu, modern dalış takımları, gece görüş sistemleri, yandan taramalı sonar, insansız su altı görüntüleme cihazları ve kurtarma ekipmanlarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Eroğlu, olası vakalarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, sürekli tatbikat ve ekipman kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

"YORGUNLUĞUMUZU UNUTTURAN ANLAR"

Yaptıkları görevin manevi boyutuna da değinen Eroğlu, “Bir insanın yeniden nefes aldığını görmek, bir ailenin bizlere umutla sarılması bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. İşte o an yaptığımız görevin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DEGAK-8 Timi, Mavi Vatan'ın her noktasında, yaşamla ölüm arasındaki o kritik anda, görev başında olmayı sürdürüyor.