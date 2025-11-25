25 Kasım Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Valilik açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Taksim Meydanı için bugün kritik bir ulaşım uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, ikinci bir talimata kadar Taksim istasyonundan yolcu alımı ve inişi durdurulacak, trenler istasyonu transit olarak geçecek.

Öte yandan Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı da geçici süreyle kapatıldı. Bu nedenle bölgede yoğunluk yaşanmaması adına yolcuların alternatif güzergahları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Peki, Taksim metrosu ne zaman açılacak?

25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’ten itibaren bazı metro hatlarında geçici kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

Buna göre;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. - ⁠Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Kısıtlama süresi için net bir saat verilmezken, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.