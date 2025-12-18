YSK’da görev değişimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) görev süresi sona erecek 6 üyenin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında seçim yapılacak. Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından YSK, kendi içinden yeni başkanını seçecek.

6 ÜYENİN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

YSK’de Yargıtay kontenjanından seçilen Başkan Ahmet Yener ile üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün’ün; Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev süresi Ocak 2026’da sona erecek.

Bu kapsamda, boşalacak 6 üyelik için Yargıtay ve Danıştay genel kurulları tarafından seçim yapılacak.

SEÇİMLER OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilecek. Yeni üyelerin tamamı belirlenene kadar mevcut üyeler görevlerini sürdürmeye devam edecek.

YEMİN SONRASI BAŞKANLIK SEÇİMİ

Seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK üyeliğine seçilen isimler yemin ederek göreve başlayacak. Yemin törenini takiben, görev süresi devam eden üyelerle birlikte yeni seçilen 6 üyenin katılımıyla YSK Başkanlığı seçimi yapılacak.

YSK Başkanlığı seçimi gizli oyla gerçekleştirilecek. Oylamada en fazla oyu alan üye, Kurulun yeni başkanı olarak göreve başlayacak.