30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verileceği açıklandı.

AA

30 Ağustos Zafer Bayramı, cuma günü tüm yurtta coşku ile kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir açıklama yapılarak, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KART SAHİPLERİ YARARLANACAK

Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul'da 2019 yılından itibaren resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)