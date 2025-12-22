Abone ol: Google News

31 Aralık’tan itibaren başlıyor: Faturaları uçuracak

Uzmanlar, 31 Aralık itibarıyla etkisini göstermesi beklenen yeni hava sistemi konusunda vatandaşları uyardı. Erbain Soğukları geliyor…

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 13:46
  • 31 Aralık'ta yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor.
  • Erbain Soğukları'nın başlamasıyla doğalgaz tüketimi artacak.
  • Uzmanlar vatandaşları artan hava koşulları konusunda uyardı.

Uzmanlar, yılbaşı öncesi hava koşulları konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan değerlendirmelere göre, 31 Aralık günü itibarıyla yurda yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının azalmasına bağlı olarak doğalgaz tüketiminde ciddi artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

ERBAİN SOĞUKLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından 31 Aralık'ta Erbain Soğukları'nın başlayacağını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık'tan itibaren "Erbain Soğukları" başlıyor. Doğalgaz tüketimi artışa geçecektir."

