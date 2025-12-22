31 Aralık’tan itibaren başlıyor: Faturaları uçuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlar, yılbaşı öncesi hava koşulları konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan değerlendirmelere göre, 31 Aralık günü itibarıyla yurda yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının azalmasına bağlı olarak doğalgaz tüketiminde ciddi artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

ERBAİN SOĞUKLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından 31 Aralık'ta Erbain Soğukları'nın başlayacağını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık'tan itibaren "Erbain Soğukları" başlıyor. Doğalgaz tüketimi artışa geçecektir."