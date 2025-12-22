Abone ol: Google News

A101 araç satışına başladı! Motosiklet, elektrikli moped, forklift... İşte fiyatları

A101 bu kez araç satışlarıyla dikkat çekti. 25 Aralık itibarıyla A101 raflarında; benzinli motosiklet, elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet ve forklift gibi farklı segmentlerde birçok araç satışa sunulacak.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 15:20
  • A101, 25 Aralık'tan itibaren benzinli motosiklet, elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet ve forklift gibi çeşitli araçları satışa sunacak.
  • Market zinciri, uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor ve forkliftler küçük işletmelere cazip bir alternatif oluşturuyor.
  • A101'in geniş ürün yelpazesi içinde ayrıca teknolojik ürünler, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklar da bulunuyor.

A101, bu kez alışılmışın dışına çıkarak dikkat çeken bir ürünle gündeme geldi.

Market zinciri, yeni haftaya özel “Aldın Aldın” kataloğunda forklift satışına yer verdiğini duyurdu.

İki farklı modelle satışa sunulacak forkliftlerin, özellikle küçük işletmeler ve depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturması bekleniyor.

A101’in yeni kampanyasında yalnızca forkliftler değil, teknolojik ürünler, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklar da yer alıyor.

Uygun fiyat politikasıyla bilinen market zinciri, bu geniş ürün yelpazesiyle yine tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. 

İşte A101 25 Aralık aktüel katalog:

