Araç satışında yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren ek masraf geliyor

Araç alım satım işlemlerinde köklü bir değişiklik kapıda. Yeni Vergi Kanunu kapsamında yapılan düzenleme ile birlikte, bugüne kadar uygulanan noter harcı istisnası kaldırılıyor.

1 Ocak 2026’dan itibaren ikinci el ve sıfır araçların tüm bireysel satışlarında nispi noter harcı uygulaması başlayacak.

Yeni sistemle birlikte araç satış ve devir işlemlerinde, satış bedeline bağlı olarak oransal harç alınacak.

Satış tutarı düşük gösterilse bile ödenecek noter harcı 1.000 TL’nin altına düşmeyecek.

Düzenlemeye göre örneğin 1 milyon TL değerindeki bir aracın noter devri sırasında yaklaşık 2 bin TL harç ödenecek.

KİMLER MUAF OLACAK?

Araç satışlarında hayata geçirilecek nispi noter harcı uygulamasında bazı istisnalar da netleşti.

Yeni düzenlemeye göre, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” bulunan galeriler ve yetkili işletmeler arasında gerçekleştirilen satışlarda oransal noter harcı alınmayacak.

Böylece bireysel alım satımlar ile yetkili ticari işlemler arasında ayrım yapılmış olacak.

İkinci el araç ticareti ya da taşınmaz ticareti yapan firmalar, şubeleri de kapsayacak şekilde, kendi adlarına veya sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri için 20 bin TL ödeme yapmakla yükümlü olacak.

Şahıstan şahsa yapılan bireysel araç satışlarında ise nispi noter harcı uygulaması zorunlu olacak. Mevcut harç tarifesi, yıl sonuna kadar yapılacak satışlar için geçerliliğini koruyacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla ise noter sistemleri otomatik olarak yeni harç oranlarına geçecek ve tüm işlemler yeni düzenlemeye göre yapılacak.