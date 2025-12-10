AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AYM, ALTI SİYASİ PARTİNİN 2022 MALİ HESAPLARINI UYGUN BULDU

Kararlara göre, Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.