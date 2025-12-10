Adıyaman'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gündoğdu Köyünde ikamet eden Mehmet Emin Aksakallı (92), evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düştü.

YAŞLI ADAM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Aksakallı, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aksakallı, önce Kahta Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Emin Aksakallı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ksakallı’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.