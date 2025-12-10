HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

948 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

