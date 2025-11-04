7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 64 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Suç ve suçluyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 64 şüpheli yakalandı.

36’sı tutuklandı, 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;