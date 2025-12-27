Sinop’ta kar yağışı: 34 köy yolu kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Merkez ilçede 12, Erfelek ilçesinde ise 22 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

ANA GÜZERGAHLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülen kış tedbirleri kapsamında, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı. Karayolları ekipleri Ayancık-Türkeli devlet yolu ile Ayancık-Sakız, Ayancık-Erfelek, Sinop-Boyabat ve Dikmen-Durağan güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

KÖY YOLLARINDA SEFERBERLİK

Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına devam ederken, kapalı yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, mevsime uygun kış lastiği kullanılması çağrısında bulundu. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin sahada kesintisiz görev yaptığı belirtildi.