SEDDK’den zorunlu trafik sigortasında yeni tarife düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenen poliçelerde prim tespitinde önemli bir kriter getirildi. Aynı araç grubunda 5 araca kadar kullanım özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kabul edilecek. Böylece fiilen filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirilen araçlar, 5’in üzerindeki sayılarda tüzel kişi fiyatlamasına tabi olacak.

TEMİNAT LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

Trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı.

Otomobillerde 2026 yılı teminatları yüzde 33 yükseltildi.

Araç başına maddi hasar: 400 bin TL

Mağdur başına bedeni hasar: 3 milyon 600 bin TL

Diğer araç gruplarında da aynı oranlarda güncelleme yapıldı.

RİSKLİ ARAÇLARDA İNDİRİM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs ve otobüslerde 7. basamak için uygulanan yüzde 40 indirim, yüzde 30 olarak yeniden belirlendi.

MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE TEMİNAT ARTIŞI

Sürücü dahil 10 ve üzeri koltuklu araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları artırıldı:

10–17 koltuklu minibüsler: 6 milyon 75 bin TL → 8 milyon 80 bin TL

18–30 koltuklu otobüsler: 15 milyon 795 bin TL → 21 milyon 8 bin TL

31 ve üzeri koltuklu otobüsler: 31 milyon 590 bin TL → 42 milyon 15 bin TL

Ruhsatta belirtilmesi şartıyla ayakta yolcu teminatları da artırılarak,

18–30 koltuklu araçlarda 10 milyon 3 bin TL,

31 ve üzeri koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin TL olarak belirlendi.