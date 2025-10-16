7 ilde deprem tatbikatı yapılacak: Tarih verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası depremlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla 26 Kasım 2025 tarihinde bir deprem tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde saat 11.30’da Marmara Bölgesi’nde yer alan 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde yapılacak uygulama, hem kurumların koordinasyon yeteneğini hem de vatandaşların afet bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“ÇÖK – KAPAN – TUTUN” HAREKETİ UYGULANACAK

Tatbikat sırasında, “Çök – Kapan – Tutun” hareketi uygulamalı şekilde gösterilecek.

AFAD yetkilileri, bu hareketin deprem anında hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Sarsıntı başladığında yere çökerek düşmeyi önlemek, sağlam bir eşyanın altına kapanarak korunmak ve sabit bir noktaya tutunarak beklemek en güvenli davranış biçimleri arasında yer alıyor.

AFAD, depremin ardından ilk 6 saatin kritik olduğunu belirtti.

Vatandaşların yaralıları kontrol etmesi, hasarlı binalardan uzak durması, telefonları yalnızca acil durumlar için kullanması ve resmi yönlendirmelere uyması gerektiği vurgulandı.