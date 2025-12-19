Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçede görülen şap hastalığına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan kontrollerde Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde bulunan üç ayrı işletmede aktif şap hastalığına rastlandığı bildirildi.

37 MAHALLEDE KORDON KARANTİNA UYGULAMASI

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler alındığını belirten Kaymakam Arslan, Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallede hayvan giriş-çıkışlarının geçici olarak durdurulduğunu ve kordon karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı.

MUHTARLARA RESMİ BİLGİLENDİRME

Kaymakam Arslan, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarının konuya ilişkin resmi yazılarla bilgilendirildiğini belirterek, hastalığın görüldüğü işletmeler ile çevredeki hayvan yetiştiricilerine dezenfektan dağıtıldığını ve gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

12 BİNDEN FAZLA HAYVAN AŞILANDI

Şap hastalığıyla mücadele kapsamında erken dönem yaz şap aşılaması çalışmalarının hızlandırıldığını ifade eden Arslan, ilçede toplam 12 bin 725 büyükbaş hayvanın aşılandığını kaydetti.

Kaymakam Arslan, karantina ve hayvan hareketlerine yönelik kısıtlama kurallarına titizlikle uyulmasının, hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti.