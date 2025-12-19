Tarlada yeni dönem: Yapay zekayla üretildi, 7 ülkeye ihraç ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilgi iletişim teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ, tarım sektörüne yenilikçi bir adım attı.

Şirket, Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri AŞ iştirakiyle Adana’nın Karataş ilçesinde 50 dönümlük alanda topraksız sera kurarak yapay zeka destekli üretime başladı.

Serada, dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler yardımıyla sıcaklık, nem, pH ve besin değerleri gibi veriler anlık olarak analiz ediliyor.

Yapay zeka destekli sistemler sayesinde çileğin hastalık durumu, beslenmesi ve hasat zamanı yakından takip ediliyor, üretimden hasada tüm süreçler optimize ediliyor.

450 Ton Üretim, 7 Ülkeye İhracat

Kasım 2024–Temmuz 2025 döneminde seradan 450 ton çilek hasat edildi.

Üretimin yüzde 30’u, İngiltere, Malezya, Singapur, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan ve Moritus başta olmak üzere 7 ülkeye ihraç edildi.

Akıllı tarım uygulamalarının kalite ve verim artışına doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

“Teknolojiyle Verim Artıyor”

Cetwell Satış Direktörü Murat Karakuş, AA muhabirine yapay zekanın tarımda verimliliği belirgin şekilde yükselttiğini belirterek, “Tarımda yapay zeka uygulamalarının meyvelerini almaya başladık. İlk olarak gübreleme sistemlerini adapte ettiğimiz yazılım ve teknolojik eklentilerle verim artışını gözlemledik. Seradaki sensörler, kameralar bizim sahadaki birer çalışanımız oluyor. Anlık olarak veri sundukları için gübre miktarı, verilecek mineral tipi, ısı, nem, suyun pH değeri gibi birçok anlık takip edilmesi gereken değere müdahale etme şansımız var. Bu teknolojiyi kullandıkça verimin daha da arttığını görüyoruz.” dedi.

Şirket, kısa vadede ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.