8 il beyaza bürünecek: Bugün başlıyor...

- Meteorolojik verilere göre 12 Aralık'ta 8 ilde kar yağışı bekleniyor.
- Kar yağacak iller arasında Erzurum, Kars ve Ardahan bulunuyor.
- Ayrıca Van, Muş, Bayburt, Hakkari ve Bitlis'te de kar yağışı öngörülüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beyaz örtü kapıda...
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başlıyor.
Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre 12 Aralık Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşlar, “Hangi şehirlerde kar yağacak?” sorusuna yanıt ararken, işte 12 Aralık’ta kar beklenen illerin listesi...
12 ARALIK 2025 KAR BEKLENEN İLLER
Erzurum
Kars
Ardahan
Van
Muş
Bayburt
Hakkari
Bitlis