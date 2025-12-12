Abone ol: Google News

8 il beyaza bürünecek: Bugün başlıyor...

Meteorolojik verilere göre bugün kar yağışının başlayacağı 8 il açıklandı. İşte, kar yağacak iller listesi...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 09:27
8 il beyaza bürünecek: Bugün başlıyor...
  • Meteorolojik verilere göre 12 Aralık'ta 8 ilde kar yağışı bekleniyor.
  • Kar yağacak iller arasında Erzurum, Kars ve Ardahan bulunuyor.
  • Ayrıca Van, Muş, Bayburt, Hakkari ve Bitlis'te de kar yağışı öngörülüyor.

Beyaz örtü kapıda...

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başlıyor.

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre 12 Aralık Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar, “Hangi şehirlerde kar yağacak?” sorusuna yanıt ararken, işte 12 Aralık’ta kar beklenen illerin listesi...

12 ARALIK 2025 KAR BEKLENEN İLLER

Erzurum

 Kars

 Ardahan

 Van

Muş

Bayburt

Hakkari

 Bitlis

İç Haber Haberleri