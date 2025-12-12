Avrupa yolunda son durum: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları ve puan durumu

- Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6. hafta maçları sonrası gözler kalan fikstüre çevrildi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 18. sırada ve Atletico Madrid ile Manchester City maçlarına hazırlanıyor.
- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alıyor ve Aston Villa ile FCSB karşılaşmalarına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco’ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda yediği golle sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Norveç temsilcisi Brann karşısında etkili bir oyun sergileyerek sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Avrupa kupalarında 2025/26 sezonunda grup aşamasında 6. hafta maçları geride kalırken, Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlar sonrası gözler kalan karşılaşmalara ve puan tablolarına çevrildi.
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU
Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırdı. Bu performansla puan durumunda 18. sırada bulunuyor.
Galatasaray’ı lig etabında zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekibin kalan maçları:
21 Ocak 2026 - 20.45 Atletico Madrid
28 Ocak 2026 - 23.00 Manchester City (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU
Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Bu sonuçların ardından puan tablosunda 12. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin kalan maçları ise şu şekilde:
22 Ocak 2026 - 20.45 Aston Villa
29 Ocak 2026 - 23.00 FCSB (D)