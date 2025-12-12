31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık 2025 mesaileri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Takvimler yılın son günlerine yaklaşırken, hem öğrenciler hem de kamu çalışanları gözlerini resmi tatil takvimine çevirdi.

Yeni yıl kutlamaları öncesi, 31 Aralık’ta mesainin nasıl işleyeceği ve 1 Ocak’ta eğitime ara verilip verilmeyeceği sıkça gündeme geliyor.

Bu kapsamda, "31 Aralık tam gün mü yarım gün mü", "1 Ocak resmi tatil mi, okul var mı" merak ediliyor.

İşte 31 Aralık ve 1 Ocak mesai takvimi...

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ

31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışacaktır.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.