31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık 2025 mesaileri...

31 Aralık gecesi yılbaşı kutlayacak ve 1 Ocak'ı resmi tatil olarak geçirecek olan vatandaşlar, "31 Aralık yarım gün mü" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık tatil mi? İşte ayrıntılar...

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 10:44
  • 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tam gün mesai yapılacaktır.
  • 1 Ocak ise resmi tatil olup, okullar ve kamu kurumları kapalı olacaktır.
  • Yeni yıl nedeniyle bu tarihlerde özel bir uygulama yapılmayacaktır.

Takvimler yılın son günlerine yaklaşırken, hem öğrenciler hem de kamu çalışanları gözlerini resmi tatil takvimine çevirdi.

Yeni yıl kutlamaları öncesi, 31 Aralık’ta mesainin nasıl işleyeceği ve 1 Ocak’ta eğitime ara verilip verilmeyeceği sıkça gündeme geliyor.

Bu kapsamda, "31 Aralık tam gün mü yarım gün mü", "1 Ocak resmi tatil mi, okul var mı" merak ediliyor.

İşte 31 Aralık ve 1 Ocak mesai takvimi...

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ

31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışacaktır.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.

