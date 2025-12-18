81 ile müjde: Cuma günü ısıtacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteorolojik veriler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ülke genelinde etkili olan serin ve soğuk hava, cuma günü paydos ediyor.

Hava durumu uzmanlarına göre, 81 ilde geçerli olacak sıcak hava son kez yüzünü gösterecek.

GÜNEŞ GELİYOR

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Buna göre; 19 Aralık Cuma günü 81 ilde sıcak hava hakim olacak.

Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar, kış aylarının ortasında ılık havanın etkisini yaşayacak.