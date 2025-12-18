A101'e Alexander McQueen ayakkabı ve Columbia mont geliyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, 18 Aralık tarihli Aldın Aldın kampanyasının yeni kataloğunu tüketicilerle paylaştı.

Bu haftanın kataloğunda özellikle giyim ve ayakkabı ürünleri öne çıkarken, dünyaca tanınan markalar da listede yer aldı.

Bugün itibarıyla A101 mağazalarında Alexander McQueen markalı ayakkabılar ile Columbia montlar satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda getirilen ürünlerin, kampanya günü erken saatlerde tükenmesi bekleniyor.

Kataloğa eklenen markalı ürünler, hem mağazalarda hem de online alışveriş kanallarında tüketicilere sunulacak.

İşte Alexander McQueen ayakkabı ve Columbia mont fiyatları: