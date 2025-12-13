A101'e direksiyon, pedal ve vites oyun seti geliyor: A101 18 Aralık Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, yeni haftaya özel 18 Aralık aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Bu haftaki katalogda hem evini yenilemek isteyenler hem de teknoloji meraklıları için dikkat çeken birçok ürün yer alıyor.

Katalogda katı meyve sıkacağı, cam temizleme robotu, şarjlı doğrayıcı ve halı yıkama makinesi gibi ev işlerini kolaylaştıran ürünler öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra farklı tencere setleri ve servis gereçleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Ev tekstili ve kişisel kullanım ürünleri de bu haftaki kampanyada geniş yer buluyor. Takı çeşitleri, makyaj organizerleri, masa örtüleri, paspas takımları, yastıklar ve alezler, bütçe dostu seçeneklerle raflarda olacak.

Ayrıca oyun tutkunlarını sevindirecek oyun ekipmanları da bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

İşte A101 18 Aralık aktüel ürünler: