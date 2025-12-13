Adana'da otomobil patladı, feci şekilde can verdi

- Adana'da Buruk Mahallesi'nde bir otomobil patladı ve sürücü İsmail Hakkı Doğan hayatını kaybetti.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olay yeri incelemesi başlatıldı.
- Doğan'ın bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Adana'da merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde yolda giden İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.
PATLAMADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.