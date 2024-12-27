Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı

İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı.
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.
Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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