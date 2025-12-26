Adana'da içme suyu borusu patladı: Sokaklar göle döndü

- Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu yolda göçük oluştu ve sokaklar suyla doldu.
- Trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
- Bu yıl içinde 6 ana su borusunun patladığı iddia edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı.
Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK AKSADI
Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı.
Durumun bildirmesi üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusunun patladığı ileri sürüldü.