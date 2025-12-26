Abone ol: Google News

Adana'da içme suyu borusu patladı: Sokaklar göle döndü

Seyhan ilçesinde patlayan içme suyu borusu nedeniyle yolda göçük oluşurken sokaklar göle döndü. Bölgede başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 10:33
  • Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu yolda göçük oluştu ve sokaklar suyla doldu.
  • Trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
  • Bu yıl içinde 6 ana su borusunun patladığı iddia edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı.

Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK AKSADI 

Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı.

Durumun bildirmesi üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusunun patladığı ileri sürüldü.

