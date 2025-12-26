Erden Timur kimdir? Neden gözaltına alındı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması yeni bir aşamaya girerken, spor kamuoyunu yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul merkezli olarak başlatılan ve 11 ili kapsayan geniş çaplı operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında spor dünyasından tanınmış isimlerin gözaltına alınması dikkat çekti.

Operasyonlarda adı geçen isimler arasında, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve iş dünyasında da bilinen Erden Timur bulunuyor.

Savcılık talimatıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Timur’un, devam eden soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Vatandaşlar, Timur'un ne iş yaptığını, neden gözaltına alındığını ve kariyerini merak ediyor.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

1981 yılında Mersin’de dünyaya gelen Erden Timur, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatını inşaat ve gayrimenkul sektöründe şekillendirdi.

2010 yılında kurduğu Nef markasıyla sektörde dikkat çeken projelere imza atan Timur, yenilikçi satış modelleriyle adından söz ettirdi. Forbes’un 2025 verilerine göre yaklaşık 550 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında gösterildi.

Spor kamuoyunda ise Timur’un adı özellikle Galatasaray ile özdeşleşti. Kulübe verdiği sponsorluk destekleri ve yöneticilik göreviyle tanınan Timur, 11 Haziran 2022 tarihinde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili olarak göreve başladı.

Bu dönemde hem futbol hem de basketbol branşlarında yapılan yatırımlarda ve elde edilen sportif başarılarda etkin rol oynadı. Ancak Timur, 4 Haziran 2024 tarihinde görevinden ayrılarak Galatasaray yönetimine veda etti.

Öte yandan Erden Timur’un gözaltına alınma süreci, İstanbul merkezli ve 11 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyon kapsamında gerçekleşti.

Soruşturmanın, maç sonuçlarına etki edebilecek şüpheli işlemler ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine yoğunlaştığı bildirildi.