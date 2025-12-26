Valilikten Cuma-Cumartesi uyarısı: İstanbul’un o bölgelerine kar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte yetkililerden yeni bir uyarı geldi.

İstanbul Valiliği, cuma ve cumartesi günlerini kapsayan döneme ilişkin yaptığı açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini ve bazı bölgelerde kış şartlarının etkili olacağını bildirdi.

Valilik açıklamasına göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece arasında azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın yalnızca hafta sonuyla sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hafta sonu için yapılan değerlendirmelerde, yağışların İstanbul genelinde ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı belirtilirken, özellikle kentin kuzey kesimleri ve yüksek rakımlı bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riskine dikkat çekti.