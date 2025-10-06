Adana'da kayıp güvercinlerini bulana 100 bin lira verecek

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Efe, 2 Nisan akşamı arkadaşlarıyla birlikte güvercinlerini kümesten çıkararak uçurdu. Ancak güvercinler o günden bu yana geri dönmedi.

Efe, ilk olarak kuşlarını bulana 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Aradan geçen 6 aya rağmen güvercinlerden haber alınamayınca ödülü 100 bin liraya yükseltti.

"EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM"

Kayıp güvercinlerini bulmak için çağrıda bulunan Cengiz Efe, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Buradan bütün kuşçu camiasına sesleniyorum. Allah için kuşlarımızı verin. Tam 6 ay oldu. Ödülümüzü 100 bin liraya çıkardık. Kuşlarımızı getiren kişiye hiçbir soru sormayacağız, isterse bir aracıyla teslim etsin. Yine ödülünü alacak.

"BİZİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ VAR"

Efe, güvercin beslemenin kendisi için bir hobi değil, duygusal bir bağ olduğunu vurguladı: