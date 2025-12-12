Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle iki ana yol ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'da yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları trafiğe kapatıldı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları geçitlerde hızla devam ediyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları geçitlerde hızla devam ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları yoğun tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatılırken, geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. YOĞUN TİPİ, ERZİNCAN'DA İKİ ANA YOLU ULAŞIMA KAPATTI Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı. Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

