Zamlı İSPARK ücretleri: 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8 saat otopark ücreti kaç TL?

İstanbul’da otopark ücretlerinde yeni düzenleme geldi.

İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumunda alınan kararla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklarda 2026 yılı için tarife artışına gidildi.

Alınan karara göre otopark ücretlerine bu yıl yüzde 62,5’e varan oranlarda zam uygulanacak.

Vatandaşlar şimdi “İSPARK ücretleri 2026’da ne kadar oldu?”, “Açık ve kapalı otoparklarda güncel tarife nasıl?” Sorularına yanıt arıyor.

ZAMLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

İSPARK tarafından uygulanacak yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece kent genelindeki hem açık hem de kapalı otoparklarda park ücretleri yeni tarifeye göre güncellenmiş olacak. İşte zamlı ücretler:

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım

1 saate kadar: 150 TL’den 200 TL’ye

1–2 saat arası: 180 TL’den 240 TL’ye

2–4 saat arası: 220 TL’den 300 TL’ye

4–8 saat arası: 275 TL’den 380 TL’ye

8–12 saat arası: 350 TL’den 450 TL’ye

Merkezi İlçeler (Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar)

1 saate kadar: 100 TL’den 140 TL’ye

1–2 saat arası: 130 TL’den 180 TL’ye

2–4 saat arası: 160 TL’den 230 TL’ye

4–8 saat arası: 200 TL’den 280 TL’ye

8–12 saat arası: 260 TL’den 370 TL’ye

12–24 saat arası: 400 TL’den 450 TL’ye

Yol Kenarı Park Ücretleri (Merkezi İlçeler)

1 saate kadar: 120 TL’den 170 TL’ye

1–2 saat arası: 150 TL’den 220 TL’ye

Günlük: 300 TL’den 500 TL’ye

Sonraki her saat: 40 TL’den 50 TL’ye

12–24 saat arası: 500 TL’den 550 TL’ye

Ek Yol Kenarı Zammı (Daha yoğun bölgeler)

1 saate kadar: 150 TL’den 220 TL’ye

1–2 saat arası: 200 TL’den 300 TL’ye

Günlük: 400 TL’den 650 TL’ye

Sonraki her saat: 50 TL’den 60 TL’ye

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa

1 saate kadar: 80 TL’den 110 TL’ye

1–2 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye

2–4 saat arası: 130 TL’den 170 TL’ye

4–8 saat arası: 170 TL’den 220 TL’ye

8–12 saat arası: 210 TL’den 260 TL’ye

12–24 saat arası: 310 TL’den 370 TL’ye

Yol kenarı:

1 saate kadar: 90 TL’den 120 TL’ye

1–2 saat arası: 120 TL’den 160 TL’ye

Günlük: 240 TL’den 320 TL’ye

Sonraki her saat: 35 TL’den 50 TL’ye

Adalar ve Uzak İlçeler (Arnavutköy, Avcılar…)

1 saate kadar: 60 TL’den 80 TL’ye

1–2 saat arası: 70 TL’den 90 TL’ye

2–4 saat arası: 90 TL’den 110 TL’ye

4–8 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye

8–12 saat arası: 160 TL’den 210 TL’ye

12–24 saat arası: 200 TL’den 260 TL’ye

Yol kenarı:

1 saate kadar: 60 TL’den 90 TL’ye

1–2 saat arası: 80 TL’den 110 TL’ye

Günlük: 190 TL’den 240 TL’ye

Sonraki her saat: 30 TL’den 40 TL’ye

Orman, Koru ve Mesire Alanları Giriş Ücretleri

Otomobil: 170 TL’den 250 TL’ye

Minibüs / Kamyonet: 420 TL’den 550 TL’ye

Midibüs: 750 TL’den 1000 TL’ye

Otobüs / Kamyon: 1500 TL’den 2000 TL’ye

Motosiklet: 100 TL’den 140 TL’ye

Taksi Durakları

Giriş–çıkış: 25 TL’den 30 TL’ye

Günlük: 100 TL’den 140 TL’ye