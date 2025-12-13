Muş’ta 26 yerleşim yerinin yolu yeniden açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı aksattı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için Muş İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yoğun bir mesai yürüttü.

ZİNCİRLİ ARAÇLAR, İŞ MAKİNELERİ VE ZORLU MESAİ

Zincir takarak ilerleyen ekipler, sarp dağlık alanlardaki karlı ve buzlu güzergâhlarda iş makineleriyle yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kar ve tipi nedeniyle kapanan 26 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin olası yeni yol kapanmalarına karşı teyakkuz halinde olduğunu ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.