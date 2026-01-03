Abone ol: Google News

Adana'da seyir halindeyken alev alan çekici yandı

Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, yanarak kullanılamaz hale geldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 02:25
Adana'da seyir halindeyken alev alan çekici yandı
  • Adana'da, Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeki çekici alev aldı.
  • Sürücü, aracı yolun sağına çekip itfaiyeye haber verdi.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürse de çekici kullanılamaz hale geldi.

Adana'da gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

ALEVLERE TESLİM OLAN ÇEKİCİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü.

Yangın nedeniyle çekici, kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İç Haber Haberleri