Mardin'de anne yüreği evlat acısına dayanamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında 19 Aralık 2025’te işten eve dönen Fethullah Yaman, aniden fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 46 yaşındaki Yaman, Kızıltepe'deki özel hastaneden Artuklu'daki özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ziraat mühendisi olan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 günlük yaşamını savaşını kaybetti.

ANNE YÜREĞİ DAYANAMADI

Oğlunun yoğun bakım sürecinde hastanede bulunan anne Nuriye Yaman ise evlat acısına dayanamayarak aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 76 yaşındaki anne Yaman, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen oğlundan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun cenazeleri Aşağı Azıklı Mahallesi'nde toprağa verildi.