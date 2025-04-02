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AA & Ensonhaber

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, Çatalan Köprüsü mevkisinde görev yapan bir trafik polisi, uygulama sırasında yolun ortasında ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti.

TRAFİĞİ DURDURDU, KAPLUMBAĞAYI ALIP AĞAÇLIK ALANA BIRAKTI

Araçların arasında karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın güvenliği için trafiği kısa süreliğine durduran polis memuru, nazikçe eline aldığı hayvanı yolun karşısındaki ağaçlık alana bıraktı. Bu duyarlı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.