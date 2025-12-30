Araç modifiye cezaları 2026: Cam filmi, egzoz, yazılım…

Araç sahiplerinin otomobillerini kişiselleştirmek amacıyla yaptırdığı modifikasyonlar, denetimlerin artmasıyla birlikte daha yakından izlenmeye başladı.

Son yıllarda egzoz, cam filmi, motor yazılımı ve aydınlatma sistemleri gibi birçok değişiklik, yasal sınırların dışına çıktığında ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor.

Yetkililer, araçların fabrika çıkışı teknik özelliklerini ve güvenlik standartlarını bozan uygulamaların yasaklı modifikasyon kapsamında değerlendirildiğini vurguluyor.

Bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde sürücülere idari para cezaları kesilirken, bazı ağır durumlarda araçların trafikten men edilmesi de gündeme gelebiliyor.

YASAKLI MODİFİYELER NELERİ KAPSIYOR?

Motor gücünü ve hacmini artıran chip tuning, ECU yazılım değişiklikleri ve turbo eklemeleri, mevcut mevzuata göre yasaklı.

Cam filmi uygulamalarında da net sınırlar bulunuyor. Mevzuata göre ön camda yüzde 70, yan camlarda ise yüzde 20’nin altında ışık geçirgenliğine sahip filmler, sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı.

Öte yandan, yetkisiz xenon veya LED far montajları da yasaklı modifiyeler arasında yer alıyor.

Ayrıca mevzuata aykırı modifikasyonlar arasında orijinal egzoz sisteminin değiştirilmesi, gürültü seviyesini artırdığı gerekçesiyle ilk sıralarda yer alıyor.

Bunun yanı sıra aracın ölçülerini etkileyen kasa kesme, uzatma veya şekil değiştirme işlemleri de hem güvenlik hem de teknik uygunluk açısından yasaklandı..

2026 MODİFİYE CEZALARI NE KADAR?

Araç modifikasyonlarına yönelik yaptırımlar, her yıl uygulanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.

2026 yılı için araçlarda yapılan egzoz ve ses modifikasyonları nedeniyle uygulanan idari para cezası 2.168 TL olarak belirlendi.

Denetimlerde ses seviyesi 74 desibelin üzerinde tespit edilen araçlar, mevzuata aykırı kabul edilerek cezai işleme tabi tutuluyor.