Trakya Üniversitesi Kampüsünde yaban domuzu sürprizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi yakınlarında görüntülenen bir yaban domuzu, son günlerin dikkat çeken ziyaretçisi oldu. Ormanlık alanın hemen yanı başındaki kampüs yollarına kadar inen domuzu gören öğrenciler şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖĞRENCİLERDEN ESPRİLİ YORUMLAR

Kampüs içinde rahatça dolaşan domuz, hem öğrencilerin hem de personelin ilgisini topladı. Domuzu görüntüleyen bazı öğrenciler, “Domuz da üniversiteli oldu” diyerek o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

UZMANLAR, YABAN HAYVANLARINA KARŞI UUYARDI

Yaban hayatı uzmanları, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan bazı hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşmasının olağan olduğu belirterek vatandaşlara sakin kalmaları ve hayvana yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.