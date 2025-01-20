Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken can verdi

İHA

Afyonkarahisar’da Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda, F.A., R.İ. ile E.K., gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirdikleri esnada F.A., dengesini kaybederek suya düştü. R.İ. ile E.K., arkadaşları F.A.'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K.'yi göletten kurtarmayı başardı ancak R.İ. gözden kayboldu. Ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Botla gölete giren AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren uğraş sonucu R.İ.'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki morga götürüldü.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.