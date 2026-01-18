Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

- İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı.
- Karla mücadele ekipleri, pist ve apronları açık tutmak için 72 araç ve 125 kişi ile çalışmalarına devam ediyor.
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.
İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi..
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtildi.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Açıklamada, havalimanındaki 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla HEAŞ’a bağlı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekibin görev yaptığı ifade edildi.
BAZI SEFERLER İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan AJet ve Pegasus Havayolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak bazı seferlerini iptal etti.