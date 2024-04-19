Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde E.D. idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.
Sürücünün de hayati tehlikesi bulunuyor
Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D. hayatını kaybetti, sürücü ile İ.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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