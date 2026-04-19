İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, şampiyon oldu

Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finali heyecanı yaşandı.

REAL SOCIEDAD PENALTILARLA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçerken bu gol, organizasyon tarihinde atılan en erken gol oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.